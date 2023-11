Golpista se passa por delegado e dá prejuízo de mais de R$ 400 a lanchonetes de Funilândia

Brincadeira de mau gosto em Funilândia: comerciantes do setor de alimentos da cidade levaram um prejuízo somado de R$ 464 após um falsário se passar por delegado de polícia solicitar lanches para entrega. O caso aconteceu na sexta-feira (24).

Foto ilustrativa / reprodução: internet

De acordo com os proprietários de um lanchonete e pizzaria, o golpista, com sotaque nordestino, enviou mensagens através do WhatsApp solicitando o pedido de comida para entrega em um endereço da cidade.

Durante a conversa, o homem se disse delegado: enquanto os comerciantes preparavam a comida, ele alegou que faria o pagamento através de transferência PIX, que para ele "seria trocado". Só que, ao mandarem o pedido de lanches e pizza para o homem, não havia ninguém no local. Sem fazer o pagamento, o golpista ainda bloqueou o contato dos estabelecimentos.

Com o prejuízo, os comerciantes foram até uma delegacia e fizeram boletim de ocorrência.

Da redação