Tentativa de homicídio em Lagoa Santa deixa jovem de 21 anos em estado grave

Na noite de segunda-feira (27), um jovem de 21 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio no bairro Santos Dumont, em Lagoa Santa.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima e alguns amigos estavam se alimentando na entrada do bairro quando, ao se deslocarem para a Rua Nossa Senhora das Graças, foram surpreendidos por uma motocicleta ocupada por dois indivíduos. A dupla cercou o jovem entre dois veículos, disparando diversas vezes.

A cena do crime, localizada a aproximadamente 10 metros do ponto mencionado, revelou várias cápsulas no solo, além de uma extensa mancha de sangue.

O jovem ferido recebeu os primeiros socorros no Hospital Santa Casa e, posteriormente, foi transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Seus ferimentos, resultantes dos disparos de arma de fogo, incluíam um na face.

O perito esteve no local para coletar evidências, incluindo projéteis e 12 estojos de munição calibre 9mm. Até o momento, os responsáveis pelo ataque não foram identificados. As investigações prosseguem para esclarecer os detalhes desse grave incidente.

