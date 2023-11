Medicamentos descartados irregularmente em matagal em Matozinhos gera investigação da Polícia Civil

Na região do Barrocão, em Matozinhos, uma descoberta inesperada foi feita nesta segunda-feira (27): centenas de remédios ainda válidos foram encontrados em uma área de mata. A denúncia, recebida pelo Vereador Edson Barros e o ex-Vereador Xand do Táxi, levou-os ao local, onde observaram uma quantidade considerável de caixas de medicamentos espalhadas, exigindo até três sacos grandes para a remoção.

Imagem: Por Dentro de Tudo

De acordo com o Vereador Edson Barros, ao analisar as embalagens, surpreendeu-se ao constatar que os medicamentos estavam dentro do prazo de validade, com datas que se estendiam até 2025. Diversos tipos de remédios, abrangendo diversas categorias, estavam presentes no local, sendo que algumas embalagens tinham vencimento para 2023, mas a maioria estava apta para uso.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local. Após a remoção, os medicamentos foram encaminhados pela Polícia Civil à Delegacia de Matozinhos para investigação.

INVESTIGAÇÃO

A Delegacia de Matozinhos, representando a Polícia Civil, está ativa na investigação para esclarecer a origem e identificar os responsáveis pelo descarte inadequado dos medicamentos. Este empenho visa reafirmar o compromisso com a segurança e a saúde da comunidade local.

O veículo de comunicação Por Dentro de Tudo procurou um posicionamento da Prefeitura de Matozinhos a respeito do incidente. A resposta obtida indicou que a administração municipal não tinha ciência da existência dos medicamentos encontrados e que o setor de Vigilância Sanitária não foi informado para investigar a denúncia. A Prefeitura afirmou que aguardará os desfechos das investigações conduzidas pela Polícia Civil e pelos órgãos pertinentes para adotar as medidas apropriadas.

Da Redação com Por Dentro de Tudo