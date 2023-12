Homem atingido na cabeça por disparos em Pedro Leopoldo; Veículo usado no ataque é encontrado em chamas

Imagem ilustrativa

Testemunhas relataram que três homens encapuzados e vestidos com roupas escuras desceram a Rua Andrade Pinto no veículo prata e abriram fogo contra as pessoas no bar. Um homem teria sido atingido na cabeça e deixado o local, mas seu paradeiro é desconhecido.

Durante as investigações, a polícia foi informada sobre um veículo em chamas numa estrada de terra, uma via vicinal que dá acesso a sítios e fazendas. No local, os policiais encontraram um Fiat Uno Vivace queimado, possivelmente utilizado pelos autores dos disparos. A placa indicava que o carro pertencia a um residente de Ibirité.

A possível ligação do veículo incendiado com o crime está sendo investigada, enquanto as autoridades continuam em busca dos responsáveis pela tentativa de homicídio. A vítima atingida na cabeça pelos tiros foi encontrada no Hospital Municipal de Pedro Leopoldo, onde recebeu cuidados médicos após ter sido baleada no crânio.

Peritos coletaram evidências no local do crime, identificando vestígios de tiros e recuperando uma cápsula de munição calibre 9 mm. O veículo queimado foi levado para um depósito designado, e as investigações prosseguem para esclarecer os eventos que culminaram na tentativa de homicídio no bairro Magalhães.

Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso, e a motivação por trás do ataque permanece desconhecida.

Da Redação com Por Dentro de Tudo