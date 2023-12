Operação policial em Capim Branco prende de três indivíduos com posse de drogas

Uma ação conduzida pelo Tático Móvel da Polícia Militar culminou na detenção de três indivíduos no bairro Quinta das Palmeiras, em Capim Branco. Realizada nesta quinta-feira (30), a operação foi executada para cumprir um Mandado de Busca e Apreensão emitido pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Matozinhos, com foco no combate ao tráfico de drogas. A incursão envolveu buscas em quatro endereços e contou com a participação de cerca de 20 militares.

Imagem: PMMG

Durante a operação, em uma das residências alvo, os policiais cercaram o local e realizaram chamados por três vezes sem obter resposta. Diante da falta de colaboração, foi necessário adentrar o imóvel através do forçamento da porta de entrada.

Ao vasculharem a residência, a equipe localizou o indivíduo procurado em um dos quartos. Durante a inspeção minuciosa do imóvel, os policiais encontraram, na varanda dos fundos, embalagens plásticas contendo 57 microtubos com substância assemelhada à cocaína e 33 pedras de substância análoga ao crack, ocultas em buracos de tijolos na parede e entre as telhas do telhado. Todo o material apreendido estava devidamente preparado para comercialização.

Os próximos passos envolvendo o caso serão encaminhados ao Poder Judiciário para os procedimentos legais necessários.

Da Redação com Por Dentro de Tudo