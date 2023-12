Roubo em construção: Atividade criminosa durante a madrugada resulta em danos financeiros

Na madrugada da última quarta-feira, dia 29, houve um incidente de furto no bairro Sônia Romanelli, em Pedro Leopoldo, que mobilizou as autoridades locais. Segundo o relato do informante, ao chegar ao local da obra, um funcionário identificou sinais de arrombamento e prontamente informou ao responsável. Os indivíduos teriam invadido o local pela parte de trás da Rua José Azevedo de Carvalho. Apesar da presença de câmeras de segurança, os suspeitos desativaram o sistema ao desligar a energia da fonte principal.

No interior da obra, os infratores removeram o DVR (gravador digital de vídeo) e levaram somente o monitor associado ao dispositivo. Além disso, eles forçaram a entrada em um contêiner e acessaram outras áreas designadas para o armazenamento, levando itens previamente catalogados.

O engenheiro encaminhou às autoridades imagens que registraram a ação criminosa por volta de 01h55min. Nas filmagens, é possível visualizar um veículo Fiat Fiorino de cor branca estacionado próximo à obra. Um indivíduo abre o portão, enquanto outros três colaboram no carregamento dos materiais roubados para o veículo.

A polícia local está conduzindo investigações e solicita o apoio da comunidade para fornecer qualquer informação relevante que possa levar à identificação e captura dos envolvidos.

