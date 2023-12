Na última sexta-feira (24/11), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou a segunda fase da Operação Rio de Metal, na região Central do estado. Dois homens, de 32 e 36 anos, foram presos após o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão nas cidades de Barão de Cocais, Mariana, Alvinópolis, Santa Bárbara e Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/PCMG

O foco da operação foi combater atividades ilegais relacionadas ao furto, roubo, receptação qualificada e sonegação de impostos ligados à extração ilegal de minério de ferro. Após meses de monitoramento e trocas de informações, a 1ª Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto e Roubo, pertencente ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), identificou uma organização criminosa que invadia áreas de propriedade privada de empresas mineradoras para realizar furtos, incluindo casos de roubo com o uso de armas de fogo.

Os criminosos, organizados em células, atuavam durante a madrugada em áreas de matas, contando com "olheiros" munidos de rádios de comunicação e armas de fogo para garantir a segurança da operação. Além disso, a organização contava com uma estrutura logística que incluía máquinas e receptadores previamente acionados.

A investigação revelou uma complexa estrutura organizacional criminosa, que envolvia empresas fictícias para a locação de máquinas pesadas, tratores, caminhões e equipamentos minerários, como plantas de beneficiamento, britadores e geradores de alta potência.

O alvo principal do grupo era o minério de ferro, que, após ser subtraído, era repassado a diversos receptadores para beneficiamento e revenda a terceiras empresas, utilizando notas fiscais fraudulentas. Além dos municípios mineiros, a investigação apontou que empresas no estado de São Paulo também foram vítimas, com mais de 15 veículos de grande porte sendo subtraídos em um caso de furto mediante fraude.

O delegado Wesley Campos destacou que, além dos danos causados diretamente pela extração ilegal de minério, a célula criminosa estava envolvida em crimes conexos, como estelionato na montagem de empresas, apropriação indébita de veículos e maquinários, furto mediante fraude, sonegação de impostos, entre outros.

As investigações continuam com o objetivo de levar à Justiça os demais associados criminosos envolvidos nessa operação ilegal de extração de minério de ferro.

Apreensões:

02 (duas) carretas Bi-Trem.

02 (dois) conjuntos caminhão/carreta.

02 (dois) tratores de grande porte modelo PA Escavadeira.

01 (Um) trator de grande porte modelo Escavadeira Hidráulica.

Aparelhos celulares.

Documentos.

Rádios de comunicação.

Da redação com PCMG - ASCOM