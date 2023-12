Policiais fazem cerco e prendem autores por crime de estelionato em Sete Lagoas

No domingo, policiais militares do 25º Batalhão da Polícia Militar, na 27ª Companhia, agiram após receberem informações sobre indivíduos suspeitos de praticar estelionato. Eles estavam a bordo de um carro branco modelo Onix, a caminho da área do 25º BPM. Esses mesmos suspeitos já haviam cometido crimes em várias cidades do Sul de Minas, como Lavras, Perdões, Campo Belo e Varginha.

Imagem ilustrativa

Foi comunicado imediatamente via rádio para as equipes do 25º BPM, confirmando que os suspeitos tinham feito uma vítima na Caixa Econômica Federal em Sete Lagoas. Os policiais agiram rapidamente e identificaram o trajeto do veículo em direção a Prudente de Morais/Matozinhos. Um cerco foi montado e, ao abordarem o carro, os policiais encontraram o valor roubado da vítima e alguns itens relacionados ao crime no interior do veículo.

Diante dessas evidências, os suspeitos foram presos por estelionato, e tanto eles quanto os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia. A ação resultou na prisão de dois indivíduos, na apreensão do veículo, de R$ 3.290,00 em dinheiro, dois cartões de crédito, duas máquinas de cartão e um celular da marca Redmi.

Para denunciar, basta ligar, gratuitamente, para o número 181.

Da Redação 25°BPM/27ª CIA