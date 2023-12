Briga usando pedras: homem é preso após acertar desafeto em Santana de Pirapama

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência de um homem que agrediu a pedrada pelas costas outro indivíduo na última sexta-feira (1º) em Santana de Pirapama. A vítima não precisou de socorro.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O atingido pela pedra, W.P.O. (23 anos), estava bebendo com amigos em um bar na Avenida Santana, no bairro Nova Cidade, quando E.N.F. (24 anos) chegou no lugar e o xingou, indo para outro lado da rua.

O que W.P.O. fez? Resolveu pegar uma pedra e jogar contra o desafeto, mas ele não foi atingido. Porém, E.N.F. pegou outra pedra e quando a vítima tinha virado as costas, arremessou o objeto que lhe acertou.

A Polícia foi acionada e deteve E.N.F. com certa dificuldade, mas ele foi levado para a delegacia.

Da redação