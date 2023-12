ATUALIZAÇÃO: Polícia Civil faz operação contra tráfico de drogas e celulares em presídio de Sete Lagoas

Conforme informado mais cedo pela nossa reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais, através da Agência de Inteligência da Delegacia Regional de Sete Lagoas, deflagrou nesta terça-feira (05/12) a 'Operação Comadres'. A operação visa combater o tráfico de drogas e aparelhos celulares para dentro do presídio de Sete Lagoas.

. Foto: Divulgação/PCMG

A investigação, que teve início em 2022, identificou aproximadamente 70 pessoas envolvidas no esquema. Entre elas, estão detentos, esposas, namoradas e outros familiares dos presos. Esses indivíduos eram responsáveis por realizar a movimentação do tráfico de drogas dentro e fora do presídio, sob o comando dos detentos, que enviavam suas ordens através de ligações clandestinas de dentro das celas.

Nesta data, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sete Lagoas e Paraopeba. A ação contou com a participação de 77 policiais civis e 6 policiais penais.

Foto cedida pelo delegado regional Alexandre Vianna à redação do SeteLagoas.com.br

Na operação, foram apreendidos diversos aparelhos telefônicos, dinheiro, uma significativa quantidade de maconha e uma máquina de cartão utilizada para a venda de entorpecentes. Dois autores foram conduzidos à delegacia.

Foto cedida pelo delegado regional Alexandre Vianna à redação do SeteLagoas.com.br

As investigações irão continuar como forma de um combate constante à entrada de drogas e aparelhos celulares no presídio, identificando outros detentos e demais indivíduos que os auxiliam a praticar novos crimes de dentro do presídio de Sete Lagoas.

Da redação