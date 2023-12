Assalto em Pedro Leopoldo: Mulher é vítima de roubo em bairro residencial

Na noite de sexta-feira, 8 de janeiro, uma mulher foi vítima de assalto no bairro Teotônio Batista, em Pedro Leopoldo. Conforme as primeiras informações, o roubo ocorreu enquanto a vítima estava em um ônibus, partindo da rodoviária de Pedro Leopoldo por volta das 17h50 em direção ao bairro Teotônio Batista de Freitas. Ao desembarcar do ônibus às 18h05, a mulher seguiu em direção a um caminho de terra próximo ao campo de futebol do bairro.

Imagem de arquivo

Durante o percurso, um indivíduo de estatura baixa a mediana, pele branca, cabelo raspado, físico forte, vestindo camisa escura e bermuda florida, surgiu de maneira súbita do matagal. Armado com um facão, o assaltante ameaçou a vítima, exigindo que ela entregasse o celular sob a ameaça de morte. Sem opção, a mulher entregou o aparelho ao agressor, que fugiu em direção à parte alta do bairro.

As demais viaturas do turno estão empenhadas em rastrear o autor do assalto.

Da Redação com Por Dentro de Tudo