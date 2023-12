Sete Lagoas: motorista de aplicativo é preso após atirar em passageiro

Um crime aconteceu durante uma corrida de aplicativo em Sete Lagoas: um passageiro foi baleado dentro do carro enquanto seguia para seu destino. O caso ocorreu na tarde de sábado (9).

Foto: Moisés Santos / BHAZ / Ilustrativa

A vítima estava no carro de aplicativo na Avenida Prefeito Alberto Moura, na região do Distrito Industrial. De acordo com informações da Polícia, motorista e passageiro discutiram - o condutor então sacou um revólver e atirou no homem.

Ferido, ele foi levado para o Hospital Municipal. Já o atirador foi encontrado na Avenida das Nações Unidas, já no bairro Jardim Arizona. Preso em flagrante, ele foi conduzido para a delegacia.

Da redação