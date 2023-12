Operação policial resulta na prisão por tráfico de drogas em Pedro Leopoldo

Na noite de segunda-feira(11), uma operação policial no bairro São José, em Pedro Leopoldo, resultou na prisão em flagrante de um indivíduo com um histórico criminal conhecido. A região, apelidada de Asilo, era conhecida por atividades relacionadas ao tráfico de drogas, e as autoridades estavam patrulhando a área.

Imagem ilustrativa

Durante a operação, os policiais encontraram o suspeito acompanhado por outros dois indivíduos na esquina da Rua Pedro Antonio Pereira. Ao perceberem a presença da viatura policial, os três demonstraram nervosismo e tentaram fugir, o que motivou a intervenção policial.

Na revista, foram descobertas 14 pedras de crack e R$ 180,00 em dinheiro trocado. Apesar de negar envolvimento com o comércio de drogas, o indivíduo tinha uma sacola plástica em sua cintura contendo as substâncias ilícitas e o dinheiro.

Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia para os procedimentos legais.

Da Redação com Por Dentro de Tudo