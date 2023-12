ATUALIZAÇÃO: PC deflagra operação contra tráfico de drogas e homicídios em Sete Lagoas

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, nesta quarta-feira (14), a Operação Yin Yang, em Sete Lagoas, na região Central do estado. A ação visou combater o tráfico de drogas e homicídios na cidade.

Imagem: Divulgação/PCMG

As investigações que levaram à operação duraram cerca de um ano e identificaram uma das maiores cédulas criminosas locais, que possui contato com grandes facções criminosas do país.

A operação contou com o apoio de 250 policiais civis, que cumpriram 47 mandados de busca e 31 mandados de prisão. Foram apreendidos drogas, armas e aparelhos celulares.

Até o momento, 21 pessoas foram presas e encaminhadas para a Delegacia Regional de Sete Lagoas.

O nome da operação, Yin Yang, faz referência ao símbolo usado pelos criminosos nas redes sociais.

Da redação