Motorista de aplicativo que teria baleado passageiro continua preso em Sete Lagoas

Continua preso o motorista de aplicativo que teria atirado em um passageiro durante uma corrida em Sete Lagoas. De acordo com a Polícia Civil, não há dúvidas de que ele é o principal suspeito do crime - a família nega que ele esteja envolvido no crime.

Ouvido pela reportagem do SeteLagoas.com.br, existem provas de que o motorista de aplicativo estava envolvido no caso - testemunhas reconheceram o homem e câmeras de segurança do local captaram a ação. O inquérito já está mãos da delegacia de homicídios. Com isso, ele continua no presídio de Sete Lagoas.

Há alguns dias, a família do motorista de aplicativo procurou a reportagem apontando que ele não teria envolvimento no crime, apesar de ter um entrevero com o passageiro. "Ele é réu primário, nunca viu delegacia. Ele não merece passar por isso, muito menos ser julgado dessa forma", diz um dos familiares, que apontou que não foi encontrado a arma do crime com ele.

O crime

A confusão se deu no dia 9 de novembro, na Avenida Prefeito Alberto Moura, altura do bairro Distrito Industrial. Uma discussão entre o motorista de aplicativo e o passageiro fez com que o condutor atirasse contra a vítima. De acordo com a Polícia Militar, o autor foi preso em flagrante, já no bairro Jardim Arizona.

