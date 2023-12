Após ameaçar família com revólver em Sete Lagoas, PM prende autor com maconha

Policiais militares prenderam um homem no bairro Cidade de Deus, em Sete Lagoas, após ameaçar sua família. Com o autor foi coletado munições, barras de maconha e uma arma.

Foto: Divulgação/ 25ºBPM

O caso aconteceu nessa terça-feira (19), na Rua Leão da Tribo de Judá. Após a denúncia de que o autor tinha realizado a ameaça aos parentes com revólver, a Polícia Militar realizou rastreamento à sua procura até ser detido.

Com o autor foram encontrados o revólver calibre 38 utilizado no crime, além de cinco munições para a arma. Foram encontrados também quatro barras e três tabletes de maconha, e material para dolagem do entorpecente.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia.

Da redação