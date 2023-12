Duas pessoas ficam gravemente feridas após serem atacadas com garrafas de vidro em Sete Lagoas

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após serem atacadas com garrafas de vidro na madrugada desta sexta-feira (22) no bairro Nova Cidade, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo a Polícia Militar (PM), a confusão começou em um estabelecimento comercial, onde um grupo de homens se envolveu em uma briga generalizada. Após uma discussão, um dos envolvidos sacou um revólver e disparou contra o grupo. Em seguida, eles perseguiram as vítimas agredindo-as com garrafas de vidro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta de 1h30 para atender a uma ocorrência de um homem caído, ferido e inconsciente na Rua República Dominicana. Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima com um ferimento na cabeça, possivelmente causado por golpes de garrafa de vidro.

Enquanto as autoridades estavam na República Dominicana, a PM recebeu outro chamado informando sobre outra pessoa ferida no Beco da Ponte, no bairro Kwait. No local, outro homem foi encontrado desacordado e com ferimentos, possivelmente causados por garrafas de vidro. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A PM realizou buscas na região e prendeu quatro suspeitos, incluindo um menor de idade. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, que investiga o caso.

Da redação