ATUALIZAÇÃO: Jovem de 19 anos morre após ser agredido com garrafa em Sete Lagoas

O jovem de 19 anos que foi agredido com garrafas de vidro na madrugada desta sexta-feira (22) em Sete Lagoas, morreu no hospital. A vítima, foi encontrada ferida e inconsciente na Rua República Dominicana, no bairro Nova Cidade.

Foto: Reprodução/ Pixabay

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o jovem com um ferimento na cabeça, possivelmente causado por golpes de garrafa de vidro. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Sete Lagoas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Outro rapaz que também foi agredido na mesma ocorrência, mas não teve a identidade informada, ficou gravemente ferido e permanece internado no hospital.

A PM realizou diligências na região e prendeu quatro suspeitos, incluindo um menor de idade. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia de polícia, onde foram autuados em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio.

