Vilipêndio a cadáver: homem é preso em Extrema após violar túmulo e deixar corpo de mulher nu

Um homem de 39 anos foi preso em Extrema, Sul de Minas, por vilipêndio a cadáver. O crime ocorreu na quarta-feira, 20 de dezembro. Funcionárias do cemitério acionaram a Polícia Militar após descobrirem o túmulo violado. O corpo nu de uma mulher de 25 anos, enterrada na tarde anterior, foi encontrado no chão do cemitério.

Foto: reprodução/ internet

A perícia foi realizada no local, conforme informado pela Polícia Civil, e a investigação está em andamento. Não foi divulgado se há alguma relação entre o preso e a vítima. O corpo da mulher, que apresentava sinais de violência, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre.

O homem foi preso em uma casa de acolhimento da cidade e posteriormente ouvido pela Polícia Civil. Ele foi encaminhado para o sistema prisional. O crime de vilipêndio a cadáver, previsto no Código Penal Brasileiro, impõe uma pena de detenção de um a três anos. Esse delito consiste em profanar ou ultrajar um cadáver, seja por atos de vingança, maldade ou imprudência.

Após a realização de exames no IML, o corpo será novamente enterrado. A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre as lesões sofridas pela vítima no momento da descoberta.

Da redação com O Tempo