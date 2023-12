Suspeito de estuprar criança de 8 anos é detido em Sete Lagoas após mobilização da comunidade

Um homem suspeito de estuprar uma criança de 8 anos foi capturado nesta segunda-feira, 25 de dezembro, em Sete Lagoas. O crime teria ocorrido no último domingo, 24 de dezembro, no bairro Iraque.

Foto: Reprodução Internet

Segundo informações preliminares, a denúncia foi feita por um morador local que encaminhou áudios em grupos do WhatsApp contando o que havia acontecido, levando os moradores a empreenderem uma busca pelo agressor com o auxílio da Polícia Militar. O indivíduo foi localizado em uma área de mata nas proximidades do local do incidente.

Após a captura, o suspeito foi conduzido pelas autoridades policiais e está agora à disposição da Justiça. A vítima, uma menina de 8 anos, foi encaminhada a um hospital para receber cuidados médicos.

A investigação do caso será feita pela Polícia Civil.

Da redação