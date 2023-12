PM prende homem com espingarda polveira no centro de Sete Lagoas

Policiais militares apreenderam no último sábado (23) uma arma de fogo na região central de Sete Lagoas. De acordo com a corporação, o material estava com um indivíduo perto de uma unidade de atendimento médico - ele foi preso.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

Os militares receberam uma denúncia anônima do caso e foram até o local, encontrando o autor com uma espingarda polveira de fabricação artesanal. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A espingarda foi apreendida.

Da redação