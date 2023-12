Suspeitos são detidos com armas e drogas no bairro JK

Dois homens foram detidos no bairro JK, na última sexta-feira (23), com armas e drogas após uma operação da Polícia Militar na região.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

Durante a abordagem, um dos homens foi encontrado com um revólver calibre 32 carregado com quatro cartuchos - a arma estava na cintura. O segundo tentou fugir durante a ação policial; na fuga, ele jogou foram uma sacola com quatro tabletes de maconha. Na casa do homem em fuga, foi coletado dez tabletes e sete porções do entorpecente e uma balança de precisão.

A dupla foi detida em flagrante e encaminhada para a delegacia.

Da redação