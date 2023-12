Operação da PM prende cinco suspeitos e apreende drogas, dinheiro e celulares em Sete Lagoas

A Polícia Militar de Sete Lagoas, em Minas Gerais, realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas nesta quarta-feira (27). A ação resultou na prisão de cinco suspeitos e na apreensão de drogas, dinheiro e aparelhos celulares.

Foto: Divulgação/ 25ºBPM

A operação foi realizada no bairro Santa Luzia, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Durante a diligência, as equipes policiais encontraram três barras de maconha, três tabletes de maconha, uma porção de cocaína e duas pedras brutas de crack. Também foram apreendidos R$ 12.599,00 em espécie e cinco telefones celulares.

Os cinco suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia de polícia. Eles responderão pelo crime de tráfico de drogas.

Da redação com 25ºBPM - ASCOM