PM de Sete Lagoas realiza operação contra 'rolezinhos de grau' e alerta para os riscos

A Polícia Militar de Sete Lagoas realizou, nos dias 26 e 27 de dezembro, a operação "Cavalo de Aço", com foco em abordagens a motocicletas. A ação resultou na apreensão de 79 motocicletas, um automóvel e uma bicicleta motorizada, além da prisão de duas pessoas por tráfico de drogas e uma por embriaguez e direção perigosa.

Foto: Divulgação/ 25ºBPM

Os "rolezinhos do grau" são eventos organizados nas redes sociais em que grupos de motociclistas se reúnem para realizar manobras perigosas em vias públicas. As ações são consideradas crimes de perturbação do sossego e direção perigosa, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com a Polícia Militar, os "rolezinhos do grau" são caracterizados por agrupamentos de motociclistas que realizam manobras arriscadas e perigosas em vias públicas. Essas manobras podem causar acidentes graves, além de perturbar o sossego público.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê punições severas para quem participa de "rolezinhos do grau", veja o que diz o CTB:

Artigo 244 - Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda” é infração gravíssima.

Penas: Multa de R$ 293,47, e/ou suspensão do direito de dirigir por 2 a 8 meses e, na reincidência em 12 meses, de 8 a 18 meses.

Artigo 308 - Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada (...)”.

Penas: Detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir.

Artigo 311 - Trafegar em velocidade incompatível (...) onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Penas: Detenção de seis meses a um ano ou multa.

Da redação com 25º BPM - ASCOM