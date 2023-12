Motorista de aplicativo denuncia tráfico de drogas em Sete Lagoas e duas mulheres são presas

Duas mulheres foram detidas em Sete Lagoas, na noite de terça-feira (26), por tráfico de drogas. A prisão ocorreu após denúncia anônima de um motorista de aplicativo.

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que recebeu um objeto embalado em plástico transparente com a figura de uma planta durante uma corrida solicitada no bairro Boa Vista. Ao perceber que o objeto tinha semelhança com maconha, ele se dirigiu à sede policial para entregar o material.

A testemunha conduziu os policiais até a residência onde recebeu o objeto suspeito. No local, as guarnições encontraram duas mulheres em um beco. Uma delas confessou que a droga era de sua propriedade, afirmando que a namorada não sabia de suas atividades ilícitas.

Durante buscas na residência, os policiais encontraram material para dolagem (sacos plásticos) e uma balança de precisão na cozinha. Em um dos quartos, foram localizadas duas barras inteiras de substância semelhante a maconha, porção de material semelhante a cocaína, porções fracionadas de maconha, comprimidos de ecstasy, dinheiro, aparelhos celulares, pinos eppendorff cheios e vazios.

As duas mulheres foram encaminhadas à delegacia juntamente com o material apreendido, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.

Da redação

