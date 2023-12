Jovem é executado a tiros em praça no bairro São Francisco nesta sexta-feira

Um jovem, ainda não identificado pelas autoridades policiais, foi executado em plena praça do bairro São Francisco, em Sete Lagoas, na noite desta sexta-feira (29). De acordo com a perícia da Polícia Civil, foram três disparos na cabeça.

Foto: reprodução redes sociais

O crime aconteceu por volta das 21h. Segundo relatos de testemunhas, o jovem, conhecido como Rian, estava em uma quadra de futebol da praça quando foi executado. Não há identificação dos autores do crime, porém, a informação preliminar seria ligação com o tráfico de drogas.

Foram acionados Guarda Civil Municipal (GCM), Polícias Militar e Civil. A perícia foi realizada no local; para a reportagem do SeteLagoas.com.br, foi confirmado o óbito no local, com corpo sendo removido para o Instituto Médico Legal.

A PM fez ronda no bairro São Francisco e adjacências à procura de suspeitos do crime.

Da redação