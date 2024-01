PM identifica suspeitos de matar jovem em praça de Sete Lagoas

A Polícia Militar divulgou, neste domingo (31), que identificou dois suspeitos do assassinato de um adolescente de 16 anos, executado a tiros na praça do bairro São Francisco na última sexta-feira (29). Os autores ainda estão foragidos.

Foto: reprodução redes sociais

Ainda de acordo com a corporação, no mesmo dia do crime diligências do Táctico Móvel conseguiram encontrar os autores do crime. Ainda em verificação, foram coletados uma arma de fogo, munições para revólver calibre 38 e duas porções de maconha, além de material para embalo de entorpecentes.

Informações sobre o paradeiro dos suspeitos podem ser repassadas para o Disque Denúncia, telefone 181.

O crime

Por volta das 21h de sexta-feira (29), um jovem de nome Rian foi morto com três disparos no rosto em plena quadra da praça do São Francisco, em Sete Lagoas, enquanto haviam frequentadores do local. O menor tinha envolvimento no tráfico de drogas - a suspeita é que o crime tenha ligação com os ilícitos.

Da redação com 25º BPM