Ação contra o tráfico de drogas em Jequitibá rende apreensões e uma pessoa detida

Uma operação da Polícia Militar deu duro golpe no tráfico de drogas em Jequitibá, no cumprimento do mandado de busca e apreensão realizados na comunidade do Onça. Uma pessoa foi presa. O fato aconteceu na última sexta-feira (29/12).

Foto: 25ºBPM / divulgação

A ação é a retomada de outros mandados, que foram cumpridos em 15 de setembro. Agora, foram coletados crack, cocaína, R$ 1.502 em dinheiro vivo e 13 celulares de procedência duvidosa. Com eles estava um autor, detido em flagrante.

O material e o suspeito foram levados para a delegacia.

Da redação com 25º BPM