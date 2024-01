Batalhão da PM em Sete Lagoas tem novo comandante

Na última sexta (29/12) o 25° Batalhão de Polícia Militar com sede em Sete Lagoas fez a solenidade de transmissão de comando para o Tenente Coronel Herivelton Camilo Soares.

Ten Cel. Herivelton Camilo Soares. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

O Tenente Coronel José Onézio da Costa Júnior, quem fez a passagem do comando, fez um balanço de sua gestão:

"Potencializamos aqui operações policiais, sobretudo blitz de trânsito. Quando a gente controla o trânsito, reduzimos o crime. Fizemos mais de cinco mil operações policiais ao longo dos dois anos."

Na oportunidade, o novo comandante falou sobre suas expectativas no posto assumido e o trabalho que espera realizar:

"Tive a honra de servir com dois subcomandantes que muito me ensinaram. Agora é colocar em prática o que a gente aprendeu e continuar o trabalho de excelência que vem sendo feito. Para população em geral, digo digo confiem na Polícia Militar e contem sempre conosco."

Assista à reportagem completa:



Da Redação, Vinícius Oliveira