Polícia prende três flagrados em tráfico de drogas no Planalto

Três pessoas foram presas após a Polícia Militar flagrar um homem, no bairro Planalto, comercializando drogas. Os autores tentaram fugir, mas eles foram capturados.

Foto: 25ºBPM / divulgação

O caso aconteceu na terça-feira (2). O indíviduo estava comercializando os entorpecentes em uma conhecida boca-de-fumo do local - e junto com ele, estavam mais duas pessoas. Com eles foram coletados 147 pedras de crack, 45 papelotes de cocaína, 15 buchas e meia barra de maconha, além de um papel de LSD, dinheiro e celulares.

Os indivíduos foram detidos por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para a delegacia.

Da redação com 25º BPM