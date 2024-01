Guarda Civil Municipal prende dois homens por furto em construção de creche em Sete Lagoas

Na manhã desta quinta-feira (4), a Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas foi acionada para atender uma denúncia de furto em construção de uma creche localizada no bairro Jardim do Pequis.

Foto: Divulgação/GCM - Sete Lagoas

Ao chegarem ao local, as equipes depararam com dois indivíduos retirando materiais da obra. Os suspeitos alegaram ser funcionários da empresa responsável pela construção e que teriam sido autorizados pelo responsável a levar os materiais.

No entanto, após contato com a empresa, foi constatado que a informação era falsa. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados, juntamente com os materiais apreendidos, para a Delegacia de Polícia para as devidas providências legais.

Ainda não foi informado o que os materiais apreendidos seriam.

Da redação com GCM - Sete Lagoas