Tentativa de homicídio deixa homem de 35 anos ferido em Sete Lagoas

Um homem de 35 anos foi baleado na noite de quinta-feira (04), no bairro Orozimbo Macedo, em Sete Lagoas. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo nas pernas e nádega.

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída ao solo, com ferimentos graves. Ele foi socorrido por terceiros até o Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde foi constatado uma fratura na perna direita.

A vítima relatou aos policiais que um veículo prata, antigo e barulhento, se aproximou enquanto ele estava próximo a uma caçamba. Após os disparos, ele tentou fugir, caindo na rampa lateral. Os autores evadiram-se sentido bairro na avenida Norte/Sul.

Os militares realizaram diligências e rastreamento do veículo e autores, mas não conseguiram localizá-los. A vítima não forneceu mais informações, mas moradores indicaram possível envolvimento com venda de drogas, sugerindo motivação para a tentativa de homicídio.

A investigação está em andamento.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo

