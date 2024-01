Dois homens são flagrados furtando fiação elétrica em Sete Lagoas

Na madrugada desta sexta-feira (05), dois homens foram flagrados furtando fiação elétrica em uma residência no bairro Jardim Arizona, em Sete Lagoas. A ação resultou na prisão de um dos indivíduos.

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com informações da Polícia Militar, os moradores da casa relataram terem ouvido barulhos no telhado. Ao averiguar, a vítima avistou os dois homens no local. Um deles pulou e conseguiu escapar, enquanto o outro permaneceu no telhado.

O homem que permaneceu no telhado afirmou estar se escondendo de agressores. No entanto, a vítima constatou que os autores haviam cortado a fiação elétrica da casa.

O dono do imóvel mencionou um furto anterior de cerca de 30 metros de cabos 6mm. Ele suspeita que os autores retornaram para completar o furto.

O homem que foi preso foi conduzido à delegacia, já o segundo autor evadiu-se e não foi localizado.

Da redação com Por Dentro de Tudo