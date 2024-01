Sete Lagoas: jovem armado com faca leva R$ 250 de posto de combustível

Um jovem, armado com faca, roubou um posto de combustíveis no bairro São Pedro, em Sete Lagoas, na noite de sábado (6). Ele levou cerca de R$ 250 em dinheiro.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

As informações são do site Por Dentro de Tudo. De acordo com o relato de uma frentista, o autor seria alto e magro, e vestia blusa com capuz vermelho. Ele ameaçou a trabalhadora com a arma branca, exigindo o dinheiro do caixa.

Logo após o roubo, o autor seguiu pela Rua Santa Juliana. Câmeras de segurança captaram a fuga do indivíduo pela via: de acordo com a Polícia, ele poderia ter pedido uma corrida de aplicativo de mobilidade em moto, já que o mesmo operava um smartphone durante a fuga.

Ainda segundo o portal, a moto seguiu pela Rua Lagoa Boa Vista, tomando rumo desconhecido até então. O posto de combustível não possui câmeras de videomonitoramento; as imagens não puderam identificar a placa da motocicleta onde o autor seguiu em fuga.

O autor segue desaparecido.

Da redação com Por Dentro de Tudo