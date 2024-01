Motoboy tem moto roubada por dupla enquanto fazia entrega na região central de Sete Lagoas

Um motoboy, que trabalhava entregando pizzas, teve o infortúnio de ter sua motocicleta levada em um assalto na noite de sábado (6) na Avenida Villa Lobos, em Sete Lagoas.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O homem estava a descer de um prédio, logo após a entrega do pedido, quando foi rendido por dois criminosos. Eles fugiram com o veículo, sem capacetes.

A moto é uma Honda Fan 160 de cor vermelha, com placa QPT 1I50. Informações sobre o paradeiro do veículo podem ser repassados à Polícia Militar no 190.

Da redação