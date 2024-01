Um grupo de jovens de Sete Lagoas denunciam a agressão de um homem, que se identificou com um policial militar, na madrugada de domingo (7) para segunda-feira (8) na praça do bairro do Carmo.

A parente de uma das jovens procurou a reportagem para relatar o ocorrido. Ela disse que o homem foi até o grupo e o acusou que eles estariam consumindo maconha: “Ele foi até eles, falou que era policial; apontou a arma, ameaçou e deu um tapa na cara de uma adolescente porque ela estava questionando a abordagem”, disse.

“Ele ainda falou que só não poderia bater se estivesse fardado”, completa a familiar sobre a agressão. Ela ainda apontou que, por conta do medo que o grupo sentiu durante a ação, apenas um vídeo foi realizado. Nas imagens, enviadas para a redação, pode-se ver o homem discutindo com o grupo, mas, sem apontar nenhuma arma de fogo.

A jovem foi orientada a procurar uma delegacia para registrar boletim de ocorrência, além de procurar o Conselho Tutelar. A reportagem procurou a Polícia Militar para saber se o indivíduo é de fato um agente da corporação, que está verificando sobre o ocorrido.

Atualização às 13h05 - 9 de janeiro

Familiares procuraram a reportagem para informar que o fato aconteceu no bairro do Carmo, e não no Parque Náutico da Boa Vista.

Da redação