Homem morre em acidente após fuga de abordagem policial em Prudente de Morais

Um homem, que supostamente fugia de uma abordagem policial na cidade de Prudente de Morais, acabou morrendo ao colidir a motocicleta que conduzia em um caminhão. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira (9).

Foto: reprodução rede sociais

O acidente aconteceu entre as ruas Maria Jovita de Carvalho com Vereador Luiz Michetti, no bairro Maracanã. De acordo com vídeos que correm as redes sociais, é possível ver o homem, que não teve a identidade informada, com uma profunda lesão na cabeça, vindo a morrer na hora.

Procurada pela reportagem do SeteLagoas.com.br, a Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento.

