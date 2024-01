Mistério: detento com residência em Sete Lagoas é assassinado na porta de penitenciária

Um caso que ainda está cercado de mistério: um detento, com possível residência em Sete Lagoas, foi assassinado logo após o benefício de saída temporária, do complexo prisional de São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um outro detento que o acompanhava conseguiu escapar.

Matheus Leal foi executado na porta da penitenciária / Foto: reprodução redes socais

O crime aconteceu na última segunda-feira (8): Matheus Leal de Abreu foi executado a tiros de fuzil e de revólver calibre .40 - ele teve perfurações no tórax, cabeça, braços e pescoço. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, ocupantes de Honda Fit de cor prata com vidros escuros seriam os responsáveis pelos disparos.

O veículo, que é fruto de um assalto, foi até a porta do presídio de Bicas e, logo após a saída de Matheus, o executou. Câmeras de segurança de uma pousada que fica próxima ao centro penitenciário flagraram o Honda Fit trafegando em alta velocidade após o crime. O carro foi abandonado em uma estrada que dá acesso a uma mineradora em Itatiaiuçu, com marcas de sangue na lataria e vidros, além de cápsulas de fuzil deflagradas.

Não há suspeitos do crime e a motivação da execução é desconhecida. Um outro homem, que também era um detento que havia recebido o benefício da saída temporária, conseguiu fugir dos disparos.

Detento tinha no bolso documento com endereço de Sete Lagoas

Segundo fontes militares consultadas pelo SeteLagoas.com.br, não há a confirmação de que Matheus Leal seja natural de Sete Lagoas. No documento que indicava o benefício da saída temporária, a vítima tinha como endereço de referência um local no bairro Cidade de Deus. Em outros documentos da segurança pública, são indicados mais endereços em Sete Lagoas, além de localidades em Belo Horizonte e Almenara, no Vale do Jequitinhonha.

O corpo de Matheus Leal de Abreu foi levado a um posto do Instituto Médico Legal em Betim.

Da redação