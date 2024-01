Homem decepa dedos de companheiro de bebedeira com facão em Caetanópolis

Uma noite de bebedeira terminou com um homem tendo três dedos decepados com golpes de facão no último sábado (6) em Caetanópolis. O autor do crime está desaparecido.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A vítima, O.S.S. (46 anos) estava bebendo com o autor, J.P.S. (49 anos) e outro homem, na Rua Dois, no bairro Estrela D'alva. A testemunha relatou que a vítima foi golpeada pelo infrator sem nenhum motivo. O.S.S. teve além dos dedos decepados, fratura exposta no braço direito, além de cortes nas costas, rosto, mão e pé direito.

J.P.S. continua foragido.

