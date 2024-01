Motorista é rendido e agredido ao parar veículo para urinar; criminosos fogem no automóvel

Durante a noite do último sábado (13), um indivíduo foi alvo de assalto ao estacionar seu veículo para urinar no Bairro Vapabuçu, em Sete Lagoas. Dois assaltantes armados abordaram o condutor, subtraindo seu veículo Fiat Argo.

Foto: Reprodução Internet

O informante relatou aos agentes policiais que dirigiu-se a uma rua sem saída, um local isolado e com pouca iluminação, que dá acesso a uma floricultura e é frequentemente utilizado para encontros e atividades de cunho íntimo. Após efetuar uma manobra de retorno, estacionou o veículo, posicionando-o na entrada/saída da rua.

Um dos criminosos, portando arma de fogo, abordou a vítima. O assaltante exigiu o telefone celular, amarrou as mãos e os pés do condutor utilizando um fone de ouvido e uma corda. Tentativas de desbloquear o iPhone foram feitas para realizar transferências via PIX, contudo, sem êxito, visto que a vítima não conseguiu recordar a senha.

Ao longo da ação, os criminosos lançaram a vítima ao chão, desferindo chutes em seu corpo, coagindo-o a desbloquear o telefone. Após aproximadamente 15 minutos, jogaram-no em um matagal e fugiram com o Fiat Argo em direção desconhecida.

No posto de atendimento para o registro da ocorrência, houve uma tentativa de acessar a conta iCloud do aparelho, porém, a vítima não foi capaz de fornecer a senha para rastreamento. Vale ressaltar que o veículo está segurado, e não existem câmeras de segurança no local para corroborar a narrativa apresentada ou identificar os possíveis perpetradores.

Até o momento, ninguém foi detido.

