Trio é detido após furtar portão de obra em Santana de Pirapama

Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram detidas na última quinta-feira (11), no centro de Santana de Pirapama, após furtarem o portão de uma obra. Câmeras de segurança flagraram a ação.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

O proprietário, ao chegar na obra, na Rua Primeiro de Janeiro, viu que o material tinha sido furtado. Ao acionar a polícia, imagens de videomonitoramento de locais próximos flagraram a ação de E.S.P. (36 anos), R.R.F. (36 anos) e E.N.F. (24 anos).

Em rastreamento, o trio foi localizado e detido. De acordo com a Polícia Militar, o portão estava em um lote vago perto da casa do casal que participou do crime.

Da redação