Polícia Militar ainda procura 61 foragidos de 'saidinha' em Minas

Pelo menos 61 criminosos foragidos do sistema penitenciário ainda estão sendo caçados pela Polícia Militar após o término da “saidinha de fim de ano”. Segundo o novo balanço divulgado nesta quarta-feira (17) pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), 99 já foram recapturados.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

As prisões são decorrentes da Operação Escudo, desencadeada pela Polícia Militar em 7 de janeiro, após o Sargento Roger Dias ser baleado e morto por um criminoso foragido. Dos 3.760 detentos que saíram do sistema prisional para usufruir do benefício da saída temporária, concedido pela Justiça, no período citado, 160 não retornaram na data prevista.

Com a nova atualização de foragidos do Depen, a PM e demais forças de segurança passam a utilizar essa referência estatística para desdobramentos de ações e busca pelos foragidos. Antes, as atualizações eram feitas por cada instituição de maneira independente.

Diante disso, a Polícia Militar reforçou que não há dados divergentes ou diferentes nas divulgações realizadas pela Segurança Pública do Estado. São dados extraídos em momentos distintos, relacionados a períodos distintos. O Depen considerou o período de Natal e Ano Novo e a Polícia Militar, apenas o Natal, de 18 a 25 de dezembro.

Com Hoje em Dia