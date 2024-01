Dois jovens são baleados em Sete Lagoas; um morre e outro fica ferido

Dois jovens, de 17 e 18 anos, foram baleados na noite desta quinta-feira (18), na rua Gilberto Gonçalves dos Anjos, no bairro Odina Vasconcelos, em Sete Lagoas. Um deles morreu no local e o outro ficou ferido.

Foto: Reprodução/ Internet

Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 23h10 para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo com um possível homicídio na rua Gilberto Gonçalves dos Anjos. Ao chegar ao local, os militares encontraram o adolescente de 17 anos caído ao solo, já sem vida. Ele apresentava diversas perfurações de arma de fogo, sendo dois nas costas, um na nádega esquerda e dois no pescoço do lado esquerdo.

Em contato com populares, a PM foi informada que havia uma segunda vítima, que havia sido socorrida por terceiros. O jovem de 18 anos foi encontrado em sua residência, com um ferimento no braço esquerdo.

Segundo informações da Polícia Militar, a segunda vítima informou que transitava pelo local e parou para perguntar as horas para o menor, e pediu um isqueiro para ascender um paieiro quando dois indivíduos aproximaram e dispararam diversas vezes contra ele e a outra vítima.

Os autores dos disparos estavam vestidos com calça e camisa escura e usavam toucas ninjas. A vítima de 18 anos disse que logo quando escutou os tiros correu em direção da avenida Maria Anália França, quando sentiu uma queimação seguida de dor intensa no braço esquerdo e neste momento identificou que tinha sido atingido por um disparo. Ele ainda alegou que os autores o perseguiram por alguns metros, mas voltaram e dispararam novamente contra o adolescente que já estava caído no chão e fugiram.

O padrasto do adolescente de 17 anos informou que o rapaz realizava tratamento psiquiátrico e que era usuário de drogas. A mãe do menor disse que ele teria sido vítima dos tiros ao sair da residência de sua ex-namorada.

A ex-namorada do adolescente, de 21 anos, disse aos militares que não se encontrou com a vítima e que tomou conhecimento da morte dele por terceiros. Ela disse que possui uma filha com a vítima e que não existia nenhuma relação amorosa entre eles.

No local do crime, não há câmeras de monitoramento que possam auxiliar na identificação dos autores. A perícia foi acionada e identificou sete perfurações de arma de fogo no corpo do adolescente de 17 anos. Também foram encontradas seis buchas de maconha e quatro papelotes de cocaína próximos ao corpo da vítima. No bolso da calça da vítima, havia noventa e quatro reais em notas, que foram entregues à mãe do menor.

O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.

Da redação