Perseguição policial em Sete Lagoas termina em batida e prisões de pai e filho por desobediências, agressões e tráfico

Na noite de sexta (19/01), policiais militares se depararam com uma ocorrência agitada no bairro Progresso em Sete Lagoas. Um rapaz de 21 anos desobedeceu ordem de parada após trafegar na contramão, empreendeu fuga e ainda teve envolvimento do seu pai no decorrer do caso com agressões verbais e físicas a militares. Tanto ele como o filho foram presos.

Foto ilustrativa

Tudo começou quando policiais identificaram um veículo Gol na contramão da Avenida Francisco Antonio de Mendonça Chaves, sentido Centro, pouco depois das 22h. O carro era conduzido por um rapaz de 21 anos que estava acompanhado de uma passageira de 22 anos.

Num primeiro momento o condutor obedeceu a ordem de parada, mas quando os militares saíram da viatura para abordagem ele iniciou a fuga. No trajeto ele passou em alta velocidade por ruas do bairro Progresso e quando ignorou o semáforo no cruzamento da Avenida Prefeito Alberto Moura com a Rua Equador, colidiu com um caminhão. Veja vídeo:

O condutor abandonou o carro e fugiu a pé para sua casa na Rua Jequitaí. Com ajuda de uma testemunha, os policiais foram levados até a residência. A testemunha disse ter visto o fugitivo com algo nas mãos. Na casa o condutor já estava dentro de outro carro que seria conduzido por seu pai, um homem de 49 anos.

Ao anunciar que seria preciso revistar esse veículo, o pai tentou impedir o trabalho, entrou em discussão com os militares e recebeu voz de prisão por desacato. Ao resistir à prisão, chegou a agredir um dos militares com chute no rosto, tendo recebido também voz de prisão por resistência e lesão corporal.

Por fim, com autorização da mãe do autor, os policiais fizeram uma busca no quarto do rapaz e encontraram porções de haxixe, maconha, material para dolagem e R$ 50,00. Dentro do Gol foram encontrados porção de maconha e dois celulares. O autor assumiu a propriedade de todos os entorpecentes.

Ele recebeu voz de prisão por desobediência e tráfico de drogas. A passageira que o acompanhava, uma mulher de 22 anos, disse ser garota de programa e que não o conhecia previamente.

O pai e o rapaz foram presos e conduzidos à delegacia de polícia.

Da Redação com informações da Polícia Militar