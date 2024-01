PM prende três no São Francisco com espingarda e munição

Três pessoas foram detidas no início da noite desse domingo (21) no São Francisco por posse ilegal de arma de uma espingarda calibre 28.

Foto: 25ºBPM / divulgação

De acordo com a Polícia Militar, uma informação anônima sobre uma movimentação suspeita acontecendo na Rua Itaperuna motivou a presença dos agentes ao local. Quando chegaram flagraram os autores com a referida arma e duas munições do mesmo calibre.

Os autores foram levados para a delegacia. Segundo a PM, um dos envolvidos tem passagem por porte ilegal de arma de fogo.

Da redação com 25ºBPM