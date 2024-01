Polícia prende homem que estuprou filha e ainda fotografou crime em Minas

Um homem de 27 anos foi preso, nessa segunda-feira (22), suspeito de abusar sexualmente da filha de 4 anos em Ubá, na Zona da Mata. Ele ainda tirou e armazenou fotos do momento, além de guardar imagens da menina sem roupa e em posições sexuais.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com informações da Polícia Civil, os policiais chegaram até o suspeito após receberem uma denúncia. Vizinhos relataram que o homem costumava fotografar crianças e mulheres em momentos íntimos, sem consentimento.

Com isso, os policiais tentaram abordar o suspeito, porém ele percebeu a aproximação e empreendeu fuga pulando em casas e invadindo uma creche. A corporação conseguiu capturá-lo na residência de outro morador do bairro.

Após isso, o suspeito autorizou buscas no imóvel dele, forneceu a senha do celular e autorizou o acesso ao conteúdo. Os policiais encontraram vasto material pornográfico no aparelho, imagens de vizinhos em momentos íntimos, além das fotos da filha.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional.

Com O Tempo