PM coleta 64 comprimidos de ecstay e mais ilícitos durante operação no bairro JK

Um homem foi prso na tarde de terça-feira (23) no bairro JK, em Sete Lagoas, flagrado com diversos tipos de entorpecentes, carteiras de identidade falsas e chips telefônicos.

Foto: 25º BPM / divulgação

De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu durante um patrulhamento preventivo no bairro. Ao verem o homem em atitude suspeita, ele foi abordado e com ele, encontrado os materiais.

Os materiais apreendidos: uma porção de maconha, duas de haxixe e cocaína, além de 64 comprimidos de ecstasy. Foram encontrados também seis carteiras de identidade falsas, seis aparelhos celulares e 12 chips telefônicos.

O autor foi levado para a delegacia.

Da redação