BH: Polícia constata estupro e lesões em corpo de menina que foi colocada em calçada

A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (26) que a adolescente Ana Luiza Gomes (12 anos) foi estuprada, teve o tórax comprimido e assassinada pelo suspeito que a levou para dentro da casa dele. Os crimes aconteceram no último dia 16 e ela foi encontrada morta em uma calçada, no bairro Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável, homicídio, fraude processual e corrupção de menores.

Foto: reprodução redes sociais

O delegado Leandro Alves Santos disse ainda que, durante o ato sexual, Ana Luiza sofreu convulsão porque o homem comprimiu o tórax dela, e que ele assumiu o risco de matá-la. "Ele teve a intenção do estupro e, no decorrer do estupro fez o sufocamento. Ele não se preocupou com o que poderia acontecer com a vítima. Ele não se propôs a socorrer a vítima", destacou. Santos explicou também que ele negou o estupro, mas que material genético encontrado no corpo da vítima é o mesmo DNA do suspeito.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o suspeito colocando a vítima na calçada, mas o delegado Leandro Alves Santos disse que ela já estava morta. Ainda segundo Santos, ao colocar a adolescente no passeio, o homem simulou socorro: "A vítima morreu logo depois que chegou à casa dele. Ele tentou simular que ela morreu do lado de fora da casa", disse.

A delegada Alessandra Wilke contou que o exame de necrópsia, feito no corpo de Ana Luiza após cinco horas do crime, apontou que o hímen da adolescente foi rompido nesse intervalo.

O suspeito contou à polícia que encontrou a adolescente passando mal e que ela pediu um copo d'água e, por esse motivo, ele a levou para casa; no imóvel, os investigadores encontraram substâncias que podem ser cocaína, além de preservativos novos e usado. Ele foi preso em 2022 e em 2023. Além de tráfico de drogas e furto, ele já tinha sido acusado de estupro de vulnerável.

Desde o dia 17 de janeiro, ele está no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Da redação com G1