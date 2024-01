Ladrão devolve celular roubado após reconhecer foto da vítima e namorado em Sete Lagoas

Na noite de sexta-feira (26), o patrulhamento preventivo da Polícia Militar foi acionado pelo COPOM para atender a uma ocorrência de roubo no bairro Verde Vale, em Sete Lagoas. Segundo relato da vítima, que estava sentada na porta da Igreja Pentecostal, foi abordada por um indivíduo que anunciou o roubo, exibindo um objeto semelhante a uma arma de fogo pequena e escura.

Imagem: Por Dentro de Tudo

A vítima entregou seu telefone celular, e o assaltante deixou o local na bicicleta em que chegou, seguindo em direção à Avenida José Servulo Soalheiro. As equipes do turno foram informadas e realizaram um rastreamento intenso, porém sem sucesso na localização do autor ou na recuperação do aparelho.

Alguns minutos depois, a guarnição dirigiu-se à residência da vítima, que informou ter recuperado o celular. Ela explicou que o aparelho não possuía senha de bloqueio, e o autor, ao visualizar fotos dela com o namorado, reconheceu-o e ligou pedindo desculpas. Comprometeu-se a deixar o celular no Campo do Curitiba, ao lado da cabine de transmissão.

A vítima, acompanhada do namorado, dirigiu-se ao local indicado na ligação e encontrou o celular sem danos, com o chip de ligação intacto. Não foram encontradas câmeras de segurança próximas ao local do roubo que pudessem ter registrado o crime. Diante dos fatos, os envolvidos foram qualificados para o registro da ocorrência, e o celular foi deixado sob a custódia da vítima.

Da Redação com Por Dentro de Tudo