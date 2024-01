Morador de Pedro Leopoldo tem veículo e celulares roubados durante entrega para plataforma online

Na última sexta-feira, dia 26, um residente do bairro Santo Antônio, em Pedro Leopoldo, passou por momentos de grande tensão quando teve seu veículo Fiat Argo, de placa RNP-0H28, roubado enquanto estava realizando entregas para a plataforma de compras online Shopee. O indivíduo dirigiu-se à sede da 15ª Companhia para relatar o incidente e solicitar assistência das autoridades.

Imagem: Por Dentro de Tudo

O assalto aconteceu na Rua Presidente, no bairro Copacabana, em Belo Horizonte, quando o trabalhador foi abordado por um homem branco, alto, vestindo uma blusa de frio preta, calças jeans e uma touca preta. O criminoso estava armado com um revólver prateado, anunciou o assalto e, em seguida, levou o veículo Argo, de cor branca, de placa RAP-0426.

Além do automóvel, o assaltante também levou os telefones celulares que estavam dentro do veículo, fugindo do local em direção desconhecida. A polícia realizou buscas, mas até o momento ninguém foi detido.

Da Redação com Por Dentro de Tudo